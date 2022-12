Verdacht auf Spionage für Russland

Der Beschuldigte sei deutscher Staatsangehöriger und werde des Landesverrats verdächtigt, teilte der Generalbundesanwalt in Karlsruhe mit. Der Mann befinde sich in Untersuchungshaft. Er sei bereits gestern in Berlin von Beamten des Bundeskriminalamts festgenommen worden. Zudem seien die Wohnung und der Arbeitsplatz des Beschuldigten sowie einer weiteren Person durchsucht worden.