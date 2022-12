Ein BND-Mitarbeiter ist wegen des Verdachts auf Spionage festgenommen worden. (picture alliance / Christoph Hardt)

Das teilte der Generalbundesanwalt in Karlsruhe mit. Wie es hieß, soll der Mann in diesem Jahr Informationen an Russland übermittelt haben. Nach Angaben von BND-Präsident Kahl schöpfte der Bundesnachrichtendienst selbst Verdacht und informierte die Strafverfolgungsbehörden. Weitere Einzelheiten zu dem Fall mutmaßlicher Spionage für Russland sind noch nicht bekannt.

Diese Nachricht wurde am 22.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.