Bei der Bob- und Skeletonweltmeisterschaft im kanadischen Whistler hat der deutsche Pilot Francesco Friedrich auch den Titel im Viererbob gewonnen.

Er siegte mit seinem Anschieber-Team vor Bobs aus Lettland und Kanada. Friedrich war am vergangenen Wochenende schon im Zweierbob Weltmeister geworden. Damit bestätigte er seine doppelten Triumphe bei der letzten Weltmeisterschaft 2017 in Königssee und bei den Olympischen Spielen im vergangenen Jahr in Pyeongchang. Er ist der erste Pilot in der Geschichte des Bobsports mit einer solchen Siegesserie.