In Peking haben die deutschen Bobpiloten einen historischen Dreifachsieg errungen. (Daniel MIHAILESCU / AFP)

Francesco Friedrich holte Gold, Silber ging an Johannes Lochner und Bronze an Christoph Hafer. Die deutschen Bobpiloten sorgten damit für den ersten Dreifacherfolg eines Landes in der Geschichte des Olympischen Bobfahrens.

Für Fahnenträger Friedrich ist es bereits der dritte Olympiasieg.

