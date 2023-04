Bundesliga

Bochum - Dortmund 1:1

Im Freitagsspiel der Fußball-Bundesliga gab es am Abend folgendes Ergebnis: VfL Bochum - Borussia Dortmund 1:1. Torschütze für Bochum war Losilla in der 5. Minute, Adeyemi kam in der 7. Minute zum Ausgleich.

29.04.2023