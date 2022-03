Fans von Bochum zeigen nach dem Spielabbruch beim Auflaufen der Teams ihre Schals. (picture alliance/dpa)

"Im Falle einer Identifizierung wird der VfL weitere Schritte einleiten, zum Beispiel Stadionverbot, Vereinsausschluss oder Einzug der Dauerkarte und behält sich Schadenersatzansprüche vor", teilte der Verein mit: "Denn wir gehen davon aus, dass der VfL verbandsseitig bestraft wird."

Schiedsrichterassistent Christian Gittelmann war am Freitagabend in der 69. Minute von einem Bierbecher am Kopf getroffen worden, das Spiel wurde erst unterbrochen und dann abgebrochen. "Im Mittelpunkt steht nun die Täterermittlung, die Auswertung der Bilder läuft noch", hieß es im Bochumer Statement. Der VfL hoffe auf eine schnelle Aufklärung und werde die Polizei bei ihren Ermittlungen tatkräftig unterstützen. Wer sachdienliche Hinweise zur Identifizierung beitragen könne, solle sich an die Polizeidienststelle Bochum wenden.

