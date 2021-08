Rund sechs Wochen vor der Bundestagswahl startet SPD-Kanzlerkandidat Scholz heute im Ruhrgebiet seine Wahlkampftour.

Am Mittag spricht er in der Bochumer Innenstadt. Zuvor soll es eine Gesprächsrunde mit SPD-Politikern geben, unter anderem mit Generalsekretär Klingbeil, Umweltministerin Schulze sowie den Parteivorsitzenden Esken und Walter-Borjans. Bis zur Wahl am 26. September sind rund 90 weitere Termine geplant.



Die SPD hatte zuletzt in den Umfragen deutlich aufgeholt. Mittlerweile liegt Scholz in den Erhebungen vor dem Kanzlerkandidaten der Union, Laschet, und der Herausfordererin der Grünen, Baerbock.

Diese Nachricht wurde am 14.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.