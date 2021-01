Ramelow wies daraufhin, dass es aktuell einen aufgelaufenen Wert von 5.200 aktiv Infizierten in Thüringen gebe, das sei ein viel zu hoher Wert und in etwa das Fünffache dessen, was sein Bundesland im Sommer aufwies. Hinsichtlich der Krankenhaus-Kapazitäten sei Thüringen damit am Limit. "Wir haben lange Zeit gedacht, dass wir in Thüringen auf der Seite der Glückseligen gewesen sind, aber da muss ich zugeben, dass ich mich getäuscht habe", sagte Ramelow in den "Informationen am Morgen".

56 Verstorbene - "Da werde ich demütig"

Auch er selbst habe sich Ende Oktober zu sehr von den Hoffnungen leiten lassen, dass etwa das Schließen von Hotels und Restaurants ausreichen würde. Dazu seien die Infektionszahlen viel zu hoch. In den letzten 24 Stunden habe es 56 Verstorbene in Thüringen gegeben. "Diese Zahl lässt mich demütig werden", sagte der Ministerpräsident.

Aus diesen Gründen sprach sich Ramelow für einen härteren und schärferen Lockdown aus. Wenn sich alle in den nächsten drei Wochen zurückziehen würden, gebe es eine Chance auf Besserung.

Ratlos machen ihn einige Mitglieder des Thüringer Kabinetts, die da nicht mitziehen würden. "Wir können nicht länger debattieren, ob wir es noch softer machen", stellte der Landeschef ausdrücklich klar.

Ebenso unverständlich ist für ihn, dass ein Teil der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Krankenhäusern und Pflegeheimen nicht bereit sei, sich impfen zu lassen. Diese Einrichtungen waren zuerst mit Impfstoff versorgt worden. Es sei zwar nett, wenn Seren zurückgegeben werden, aber der völlig falsche Weg, so Ramelow.

