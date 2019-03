Aufnahmen von Bodycams der Bundespolizei werden auf Servern des Internetkonzerns Amazon gespeichert. Das hat das Bundesinnenministerium einem Medienbericht zufolge dem FDP-Abgeordneten Strasser mitgeteilt. Es geht um sensible Daten von Einsätzen der Bundespolizei. FDP und Grüne haben ein "mehr als ungutes Gefühl".

Wie die "Neue Osnabrücker Zeitung" erfahren hat, nutzt die Bundespolizei für die Speicherung der Daten eine Cloud-Lösung von Amazon Web Services. Das habe das Innenministerium auf Anfrage des FDP-Abgeordneten Strasser erklärt. Begründet werde dies damit, dass es in Deutschland noch keine staatliche Infrastruktur gebe, die den Anforderungen des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik entspreche. Amazon Web Services sei der einzige Anbieter, der in Deutschland entsprechende Lösungen anbiete. Laut Ministerium werden die deutschen Datenschutzstandards eingehalten. Die Daten würden verschlüsselt und ausschließlich auf Servern in Deutschland gespeichert.

"Kaum kalkulierbares Risiko"

Der FDP-Bundestagsabgeordnete Strasser sieht dennoch ein "kaum kalkulierbares Risiko". Auch wenn die Server in Deutschland stünden, könnten US-Sicherheitsbehörden und Nachrichtendienste auf die Daten zugreifen, sagte er der NOZ.



Der Grünen-Politiker von Notz teilt die Bedenken. Die Entscheidung der Bundespolizei für eine Speicherung auf Amazon-Servern stehe im klaren Widerspruch zu Bemühungen um mehr digitale Souveränität Deutschlands. Die Angelegenheit hinterlasse "mehr als ein ungutes Gefühl".

Bodycams filmen immer mit

Bodycams, die Polizisten am Körper tragen, sollen Angriffe auf Beamte dokumentieren, werden bei Straftaten aber auch als Beweismittel eingesetzt. Die Aufnahmen können zudem belegen, dass Beamte rechtmäßig gehandelt haben.



Nach den Plänen des Bundesinnenministeriums sollen Bodycams bis Ende des Jahres bei der gesamten Bundespolizei eingeführt werden.