Der Moderator und Satiriker Jan Böhmermann (imago)

Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe nahm die Beschwerde des Fernsehmoderators nicht zur Entscheidung an. Diese habe keine Aussicht auf Erfolg, hieß es ohne weitere Begründung. Böhmermann hatte die Schmähkritik vor sechs Jahren in seiner Fernsehsendung "Neo Magazin Royal" vorgetragen und Erdogan darin teils wüst beschimpft. Dies führte zu diplomatischen Spannungen zwischen Deutschland und der Türkei. Böhmermanns Verfassungsbeschwerde richtete sich gegen Urteile zweier Gerichte in Hamburg, die nach einer Klage des türkischen Staatschefs große Teile des Gedichts verboten hatten.

2019 war der Satriker bereits mit einer Beschwerde gegen die Nichtzulassung einer Revision vor dem Bundesgerichtshof gescheitert.

Diese Nachricht wurde am 10.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.