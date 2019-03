Die US-Luftfahrtbehörde FAA hat neue Einzelheiten zu ihrem Startverbot für Boeing-Maschinen vom Typ 737 Max 8 mitgeteilt.

Es gebe es Ähnlichkeiten zwischen dem jüngsten Absturz der Boeing in Äthiopien und dem Unglück mit einer baugleichen Maschine im vergangenen Oktober in Indonesien, hieß es in einer Anordnung der Behörde. Diese Informationen erforderten weitergehende Untersuchungen, ob es sich möglicherweise um die gleiche Absturzursache gehandelt habe.



Die USA hatten gestern Abend ein Startverbot für Boeing 737 Max 8-Maschinen verhängt. Zuvor hatten bereits die EU und zahlreiche andere Staaten ihren Luftraum für den Flugzeugtyp gesperrt. Auch Boeing selbst empfiehlt derzeit ein vorübergehendes Startverbot für alle Flugzeuge der Baureihe weltweit.