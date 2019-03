Der US-Luftfahrtkonzern Boeing empfiehlt nach dem Absturz einer Maschine vom Typ 737 Max 8 in Äthiopien ein vorübergehendes Startverbot für alle Flugzeuge der 737-Max-Reihe.

Es handele sich um eine reine Vorsichtsmaßnahme, teilte Boeing mit. Man habe weiterhin volles Vertrauen in die Sicherheit der Flugzeuge. Betroffen ist die gesamte Flotte mit insgesamt 371 Maschinen. Zuvor hatten die USA ein Startverbot für diese Boeing-Maschinen verhängt. Es soll bis auf Weiteres gelten.



Die EU und zahlreiche andere Staaten haben ihren Luftraum für Boeing 737 Max 8-Maschinen gesperrt, weil binnen fünf Monaten zwei Flugzeuge dieses Typs abgestürzt sind. Bei dem jüngsten Unglück waren am Sonntag in der Nähe der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba 157 Menschen ums Leben gekommen. Der am Absturzort gefundene Flugschreiber soll in Europa ausgewertet werden, weil in Äthiopien selbst die dafür erforderliche technische Ausrüstung nicht vorhanden ist.