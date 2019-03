Die US-Luftfahrtbehörde FAA sieht auch weiterhin von einem Flugverbot für Maschinen des Typs Boeing 737 MAX 8 ab.

Behördenleiter Elwell teilte auf Twitter mit, für einen solchen Schritt gebe es derzeit keine Grundlage. Bislang hätten Überprüfungen keine systemischen Leistungsprobleme ergeben. Auch hätten Luftfahrtbehörden anderer Länder der FAA keine Daten zur Verfügung gestellt, die derartige Maßnahmen erforderlich machten. Zuvor war unter anderem der europäische Luftraum für Modelle dieses Boeing-Typs gesperrt worden. Hintergrund ist, dass innerhalb weniger Monate zwei Maschinen der Baureihe 8 abstürzten, in Indonesien und zuletzt in Äthiopien.



Neben diesen beiden Ländern ordneten unter anderem auch China, Singapur, Australien und Südkorea Luftraumsperrungen an.