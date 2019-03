Weitere Staaten haben vorläufige Luftraumsperrungen für Maschinen des Typs Boeing 737 MAX 8 erlassen.

Es handelt sich um die Vereinigten Arabischen Emirate, Neuseeland und Vietnam. Zuvor waren ähnliche Verbote unter anderem in der Europäischen Union, China, Singapur und Südkorea erlassen worden. Sprecher der Flughäfen in Berlin und Köln/Bonn teilten mit, sie erwarteten keine Beinträchtigungen durch die Entscheidungen. Die US-Luftfahrtbehörde FAA bekräftigte derweil, sie sehe weiterhin keine Grundlage für ein Flugverbot für Maschinen dieses Typs. - Hintergrund ist, dass innerhalb weniger Monate zwei Maschinen der Baureihe abgestürzt sind, in Indonesien und zuletzt in Äthiopien.