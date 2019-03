Der Absturz der Boeing-Maschine in Äthiopien vor einer Woche hatte vermutlich die gleiche Ursache wie das Flugzeug-Unglück in Indonesien.

Bei der Auswertung der Flugschreiber hätten sich deutliche Ähnlichkeiten gezeigt, teilte das äthiopische Verkehrsministerium in Addis Abeba mit. Die Daten müssten jetzt noch näher untersucht werden, so dass in etwa einem Monat ein vorläufiger Untersuchungsbericht veröffentlicht werden könne.



Die Flugschreiber waren von der französischen Luftsicherheitsbehörde BEA ausgelesen worden. Die Behörde hatte die Daten heute an Äthiopien übergeben. Bei dem Absturz am vergangenen Sonntag waren alle 157 Menschen an Bord ums Leben gekommen. Erst im Oktober war eine Maschine gleichen Typs in Indonesien verunglückt. Dort starben 189 Insassen. Inzwischen gilt weltweit ein Flugverbot für das Boeing-Modell.