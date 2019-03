Nach dem Absturz einer Boeing 737 Max 8 der Fluggesellschaft Ethiopian Airlines werden die beiden Flugschreiber in Frankreich ausgewertet.

Eine Regierungssprecherin erklärte in Addis Abeba, man habe die französischen Behörden um Unterstützung bei der Untersuchung gebeten. Die Flugschreiber seien deshalb nach Paris gebracht worden.



Bei dem Absturz am Sonntag in Äthiopien waren alle 157 Menschen an Bord ums Leben gekommen. Die Unglücksursache ist noch unklar.



Nach zahlreichen anderen Ländern haben inzwischen auch die USA ein Flugverbot für alle Boeing-Maschinen dieses Typs verhängt (Audio-Link). Die Luftfahrtbehörde FAA erklärte, es gebe Ähnlichkeiten zwischen dem jüngsten Absturz der Boeing in Äthiopien und dem Unglück mit einer baugleichen Maschine im vergangenen Oktober in Indonesien. Diese Informationen erforderten weitergehende Untersuchungen, ob es sich möglicherweise um die gleiche Absturzursache gehandelt habe.



Auch Boeing selbst empfahl ein vorübergehendes Startverbot für alle Flugzeuge der Baureihe weltweit.