Der US-Luftfahrtkonzern Boeing hat ein Update seiner nach zwei Flugzeugabstürzen in die Kritik geratenen Steuerungs-Software MCAS vorgestellt.

Das Unternehmen präsentierte das überarbeitete Programm in seinem Werk in Renton im Bundesstaat Washington. Das Update muss aber noch von den Aufsichtsbehörden genehmigt werden. Die Software könnte eine entscheidende Rolle beim Absturz einer 737 Max 8 Ende Oktober in Indonesien und einer weiteren Maschine gleichen Typs vor Kurzem in Äthiopien gespielt haben. Bei den beiden Abstürzen waren insgesamt fast 350 Menschen ums Leben gekommen.