Ende einer Ära

Eine Boeing 747 der Lufthansa. (Boris Roessler/dpa)

In einer Zeremonie im Werk in Everett bei Seattle wurde der Jumbo-Jet einer amerikanischen Chartergesellschaft übergeben. Die einst größte Passagiermaschine der Welt mit dem charakteristischen Buckel hatte ihren Jungfernflug 1969 absolviert. Ein Jahr später ging das erste Exemplar bei der damaligen Fluggesellschaft PanAm in den Liniendienst. Insgesamt wurden über 1.570 Jumbos hergestellt. Im Jahr 2020 kündigte Boeing schließlich wegen mangelnder Nachfrage das Ende der Produktion an. Viele Fluggesellschaften ziehen auf der Langstrecke inzwischen kleinere und sparsamere Modelle vor.

So hatte auch der Boeing-Konkurrent Airbus bereits Anfang 2019 das Aus für seinen A380 verkündet, der den Jumbo als größte Passagiermaschine der Welt abgelöst hatte. Die 747 wurde zuletzt vor allem noch für den Frachtverkehr produziert.

Diese Nachricht wurde am 01.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.