Damit werde auch der technische Service für russische Fluggesellschaften beendet, teilte das US-Unternehmen mit. Wegen der russischen Invasion in der Ukraine will auch ExxonMobil sein Öl- und Gasfördergeschäft in Russland aufgeben. Man verurteile Russlands militärische Aktionen, erklärte der größte US-Ölmulti. Der Ausstieg aus dem gemeinsam mit dem russischen Rosneft-Konzern sowie mit indischen und japanischen Partnerfirmen betriebenen Öl- und Gasförderprojekt Sakhalin-1 in Russland werde sorgsam und in enger Abstimmung mit den anderen Unternehmen durchgeführt, kündigte Exxon an.

Diese Nachricht wurde am 02.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.