Im Kampf gegen Feinstaub prüft die Deutsche Umwelthilfe einem Zeitungsbericht zufolge juristische Schritte für ein Böllerverbot in deutschen Großstädten.

„Wir werden den politischen Druck erhöhen“, sagte Umwelthilfe-Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch der Berliner Zeitung. Die Umwelthilfe werde alle juristischen Möglichkeiten einer Klage vor Gericht prüfen. Es gehe nicht um ein generelles Verbot, sondern nur in bestimmten Bereichen. Mit Klagen vor Gericht hatte die Deutsche Umwelthilfe bereits in einigen Innenstädten Fahrverbotszonen für bestimmte Dieselfahrzeuge durchgesetzt. Ähnliche Verbotszonen soll es nach den Plänen des Verbandes nun auch für Raketen und Böller in der Silvesternacht geben.