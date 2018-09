Die Commerzbank muss ihren Platz im deutschen Leitindex Dax räumen.

An ihre Stelle rückt der Zahlungsabwickler Wirecard, wie die Deutsche Börse mitteilte. Die Entscheidung hatte sich schon seit Wochen abgezeichnet: An der Börse ist Wirecard mit über 24 Milliarden Euro mehr als doppelt so viel wert wie die Commerzbank, die seit Januar ein Drittel ihres Börsenwertes verloren hat. Sie gehörte seit 30 Jahren zum Dax.



Wirecard verdient sein Geld mit der Abwicklung von Bezahlvorgängen im Internet und per Smartphone.