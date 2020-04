Börse New York

Der Ölpreis ist wegen der geringen Nachfrage durch die Corona-Pandemie ins Negative gefallen.

An der New Yorker Terminbörse schloss der Preis für die Referenzsorte WTI zur Lieferung im Mai bei minus 37,63 Dollar. Das bedeutet, dass die Händler den Käufern zusätzlich zum Öl auch Geld anboten. Hintergrund ist neben der Pandemie, dass Terminverträge für den Mai nur noch bis Dienstag möglich sind, die Erdöl-Lager aber überall nahezu voll sind.



Der Erdöl-Preis war bereits in den vergangenen Wochen stark gefallen. Um ihn wieder zu stabilisieren, hatten sich die OPEC-Staaten zuletzt auf eine Drosselung der Fördermengen ab Mai um knapp zehn Millionen Barrel pro Tag geeinigt.