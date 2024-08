Achterbahnfahrt an der Börse in Tokio. (Kimimasa Mayama / dpa)

Der japanische Nikkei-Index schloss in Tokio mit rund 34.600 Punkten. Das ist ein Plus von mehr als zehn Prozent. Am Montag hatte der Nikkei mit mehr als zwölf Prozent den größten Tagesverlust seit 1987 verzeichnet. Auslöser waren unter anderem globale Marktturbulenzen und Rezessionsängste in den USA.

Auch die europäischen Börsen zeigten sich nach den Verlusten des Vortags stabiler. Der DAX schloss in Frankfurt mit einem minimalen Plus von 0,09 Prozent. Der Dow Jones ging in New York mit einem Gewinn von 0,76 Prozent aus dem Handel.

