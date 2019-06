Der brasilianische Fotograf Sebastião Salgado erhält den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels 2019.

Das teilte der Börsenverein des Deutschen Buchhandels in Berlin mit. Zur Begründung hieß es, mit Salgado werde ein Künstler ausgezeichnet, der "mit seinen Fotografien soziale Gerechtigkeit und Frieden fordere und der weltweit geführten Debatte um Natur- und Klimaschutz Dringlichkeit verleihe". In seinen konsequent in Schwarz-Weiß gehaltenen Bildern porträtiere er durch Kriege oder Klimakatastrophen entwurzelte Menschen.