Die Meinungsfreiheit gerät nach Einschätzung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels hierzulande zunehmend unter Druck.

Hass, Drohungen und Hetze schüchterten Menschen ein, sagte Hauptgeschäftsführer Skipis in einer Online-Pressekonferenz. Dies führe letztlich zum Schweigen, was gerade in einer Demokratie tödlich sei. Diese könne nur dann bestehen, wenn Meinungen frei und vielfältig ausgedrückt werden könnten.



Skipis verwies auf die "Woche der Meinungsfreiheit", in der vom 3. bis 10. Mai bundesweit Veranstaltungen und Aktionen zu dem Menschenrecht stattfinden. Der Börsenverein ist Initiator der Kampagne, die auch europaweit und international Wirkung entfalten soll.

Diese Nachricht wurde am 28.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.