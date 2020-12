Die von der islamistischen Terrorgruppe Boko Haram im Norden Nigerias entführten Schüler sind nach einem Bericht des Staatsfernsehens wieder frei.

Wie der Gouverneur des Bundesstaates Katsiana in einem Interview sagte, wurden mehr als 300 Jungen an Sicherheitsbeamte der Regierung übergeben. Sie seien zuvor in einem Wald im benachbarten Bundesstaat Zamfara festgehalten worden. Nach einer medizinischen Untersuchen sollten die Schüler zu ihren Familien zurückkehren, erklärte der Gouverneur. Es seien allerdings noch nicht alle Jungen in Sicherheit.



Zuvor hatte die Terrorgruppe Boko Haram ein Video mit den mutmaßlichen Opfern veröffentlicht. Sie waren am vergangenen Freitag aus einer Oberschule in Kankara entführt worden. In einer Audio-Botschaft hatte die Gruppierung die Tat mit einer islamfeindlichen westlichen Erziehung der Kinder begründet.

Diese Nachricht wurde am 17.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.