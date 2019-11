In Bolivien ist es nach dem Rücktritt von Präsident Morales zu Ausschreitungen gekommen.

Medienberichten zufolge wurden in der vergangenen Nacht Busse sowie mehrere Wohnhäuser von Prominenten in Brand gesetzt. In La Paz und El Alto patrouillierten Soldaten. UNO-Generalsekretär Guterres forderte zur Ruhe auf. Morales hatte nach wochenlangen Protesten der Opposition gegen das Ergebnis der Präsidentschaftswahl seinen Rücktritt erklärt. Er sprach dabei von einem Putsch. Auch seine Stellvertreter legten ihre Ämter nieder. Mehrere Mitglieder der Wahlkommission wurden festgenommen.



Die Präsidentschaftswahl vom 20. Oktober war vielfach beanstandet worden. Morales und sein Herausforderer Mesa lagen bei der Auszählung zunächst gleichauf. Nach einem Tag Unterbrechung wurden Morales zehn Prozentpunkte Vorsprung bescheinigt. Die Organisation Amerikanischer Staaten verlangt, die Wahl wegen schwerwiegender Unregelmäßigkeiten für ungültig zu erklären.