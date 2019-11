Nach den Unruhen in Bolivien hat die UNO-Kommissarin für Menschenrechte, Bachelet, vor einer Eskalation der Lage gewarnt.

In einer Mitteilung kritisierte die frühere chilenische Präsidentin Polizei und Militär des südamerikanischen Landes für ihr Vorgehen. Nach Aussage von Bachelet kamen allein in den vergangenen sechs Tagen 14 Menschen bei den Protesten in Bolivien ums Leben. Zuletzt waren vor allem Anhänger des zurückgetretenen Präsidenten Morales und Sicherheitskräfte aneinander geraten.