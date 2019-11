Nach den Unruhen in Bolivien hat die UNO-Kommissarin für Menschenrechte, Bachelet, vor einer Eskalation der Lage gewarnt.

In einer Mitteilung kritisierte die frühere chilenische Präsidentin Polizei und Militär des südamerikanischen Landes für ihr Vorgehen. Dieses sei - so wörtlich - "unnötig und nicht angemessen" gewesen. Die Gewalt könne dazu führen, dass die Lage in dem südamerikanischen Land außer Kontrolle gerate. Nach Aussage von Bachelet kamen allein in den vergangenen sechs Tagen 17 Menschen bei den gewalttätigen Demonstrationen ums Leben. Zuletzt waren vor allem Anhänger des bisherigen Präsidenten und Sicherheitskräfte aneinander geraten.



Der langjährige Staatschef Boliviens, Morales, war vor wenigen Tagen nach wochenlangen Protesten infolge der umstrittenen Präsidentschaftswahl zurückgetreten und anschließend nach Mexiko ins Exil gegangen.