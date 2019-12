Der Ausgang der Präsidentschaftswahl in Bolivien ist nach einem Bericht der Organisation Amerikanischer Staaten manipuliert worden.

Der damalige Amtsinhaber Morales hatte die Abstimmung im Oktober nach offiziellen Angaben zwar gewonnen. Er trat dann aber nach massiven Protesten und Vorwürfen der Wahlfälschung zurück und setzte sich nach Mexiko ab.



Die OAS bestätigt in ihrem Abschlussbericht nun, dass die Auszählung der Stimmen mit einer Reihe absichtlicher und heimtückischer Eingriffe beeinflusst wurde. Die Rede ist auch von einem geheimen Computerserver, um das Ergebnis zugunsten von Morales zu manipulieren.



Nach der Abstimmung im Oktober hatten erste Zahlen klar auf eine Stichwahl hingedeutet. Am Ende wurde Morales dann aber mit dem nötigen Vorsprung zum Wahlsieger in der ersten Runde erklärt.