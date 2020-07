In Bolivien hat die Staatsanwaltschaft den früheren Präsidenten Morales wegen Terrorismus und Finanzierung terroristischer Aktivitäten angeklagt.

Ihm wird vorgeworfen, nach seinem Rücktritt Ende des vergangenen Jahres und seiner Flucht ins Exil seine Anhänger in Bolivien zu Gewalttaten und illegalen Handlungen aufgerufen zu haben. So soll Morales während der Proteste per Telefon einem Vertrauten aufgetragen haben, mehrere Städte Boliviens von der Versorgung mit Lebensmitteln abzuschneiden. Morales weist die Vorwürfe zurück.



Nach der umstrittenen Präsidentenwahl im November hatten die Opposition und Beobachter der Organisation Amerikanischer Staaten Morales Betrug vorgeworfen. Der Sozialist war der erste indigene Staatschef des südamerikanischen Landes. Derzeit führt eine Interimsregierung in Bolivien die Amtsgeschäfte.