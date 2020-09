Rund fünf Wochen vor den Senatswahlen in Bolivien hat ein Gericht eine Kandidatur des ehemaligen Staatschefs Morales untersagt.

Mit einer knappen Mehrheitsentscheidung bestätigten die Richter einen entsprechenden Beschluss der obersten Wahlbehörde. Diese hatte Morales eine Kandidatur als Senator für das Department Cochabamba für unzulässig erklärt, weil er keinen dauerhaften Wohnsitz in Bolivien hat. Morales lebt derzeit im Exil in Argentinien. Der linksgerichtete Politiker war im vergangenen Jahr auf Druck der Armee zurückgetreten, nachdem ihm Betrug bei der Präsidentschaftswahl im Oktober vorgeworfen worden war. In Bolivien übernahm daraufhin eine konservative Interimsregierung die Amtsgeschäfte.