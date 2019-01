Nach seiner Festnahme in Bolivien ist der frühere Linksextremist Cesare Battisti an die italienischen Behörden übergeben worden.

Nach Angaben des Innenministeriums in Rom, wird der 64-Jährige mit einem Flugzeug nach Italien gebracht.



Battisti war Mitbegründer einer militanten linksradikalen Gruppe, die in den 1970er Jahren in Italien Anschläge und Morde verübte. Nach einer Verurteilung floh er 1981 aus der Haft ins Ausland. Seit 2011 lebte Battisti in Brasilien. Nach der Ankündigung des neuen brasilianischen Präsidenten Bolsonaro ihn auszuliefern, setzte sich Battisti nach Bolivien ab.