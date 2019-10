Im Streit über den Ausgang der Präsidentschaftswahl in Bolivien gehen die Proteste gegen die Regierung weiter.

Zudem wurde ein Generalstreik ausgerufen. In der Stadt Santa Cruz kam es zu Zusammenstößen zwischen Anhängern der rivalisierenden Präsidentschaftskandidaten und der Polizei. Der Sitz der Wahlbehörde wurde in Brand gesetzt. Präsident Morales sprach von einem Putschversuch und kündigte die Verteidigung der Demokratie an.



Nach der Veröffentlichung von Zwischenergebnissen am Sonntagabend hatte zunächst alles auf eine Stichwahl zwischen dem linksgerichteten Amtsinhaber Morales und seinem konservativen Herausforderer Mesa hingedeutet. Dann wurde die Bekanntgabe von Ergebnissen unterbrochen. Später erklärte die Wahlkommission, dass sich ein Sieg Morales' abzeichne. Daraufhin wurden Vorwürfe des Wahlbetrugs laut.