In Bolivien ist der Haftbefehl gegen den früheren Präsidenten Morales aufgehoben worden.

Ein Gericht in La Paz führte zur Begründung an, das Recht auf Verteidigung des Ex-Präsidenten sei verletzt worden, weil Morales nicht ordnungsgemäß vorgeladen worden sei. Ob die Ermittlungen weitergehen oder der ganze Prozess eingestellt wird, ist unklar. Im Juli hatte die Staatsanwaltschaft Anklage gegen Morales erhoben. Ihm wird vorgeworfen, Unruhen gegen die Übergangsregierung befördert zu haben.



Vor einer Woche hatte der Kandidat der Morales-Partei, Acre, die Präsidentschaftswahl in Bolivien gewonnen. Morales hatte daraufhin seine Rückkehr aus dem Exil in Argentinien angekündigt.

Diese Nachricht wurde am 27.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.