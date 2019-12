Mexiko will beim Internationalen Gerichtshof in Den Haag Beschwerde gegen die massiven Kontrollen des Botschaftsgebäudes in Bolivien einlegen.

Das kündigte Außenminister Ebrard an. Die Umstellung der Botschafterresidenz verletze internationale Verträge über den Schutz von Diplomaten und diplomatischen Einrichtungen. Das Vorgehen Boliviens bedrohe das Recht Mexikos, Ex-Regierungsbeamten Asyl zu gewähren.



In der Residenz des mexikanischen Botschafters in La Paz halten sich mehrere ehemalige Kabinettsmitglieder und Mitarbeiter des früheren bolivianischen Präsidenten Morales auf. Sie hatten dort Zuflucht gesucht, nachdem Morales im November nach anhaltenden Protesten zurückgetreten war. Er hatte sich zuvor trotz Vorwürfen des Wahlbetrugs zum Sieger der Präsidentschaftswahl erklärt. Nach seinem Rücktritt gewährte Mexiko Morales Asyl. Mittlerweile hält er sich in Argentinien auf.