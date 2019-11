Boliviens Präsident Morales hat in einer Fernsehansprache seinen Rücktritt erklärt.

Später sprach er von einem Putsch gegen ihn. Die Chefs von Militär und Polizei hatten Morales zum Amtsverzicht aufgefordert. Die Stabilität in dem südamerikanischen Land müsse wiederhergestellt werden, hieß es. Auch Morales' Stellvertreter legten ihre Ämter nieder. Mehrere Mitglieder der Wahlkommission wurden festgenommen. Mexiko bot Morales Asyl an.



Die Präsidentschaftswahl in Bolivien im Oktober war vielfach beanstandet worden. Morales und sein Herausforderer Mesa lagen zunächst gleichauf bei der Auszählung. Nach einem Tag Unterbrechung wurden Morales zehn Prozentpunkte Vorsprung bescheinigt. Daraufhin kam es zu gewaltsamen Protesten.