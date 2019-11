Boliviens Präsident Morales hat seinen Rücktritt angekündigt.

Er habe dem Parlament ein entsprechendes Schreiben zukommen lassen, sagte er in einer Fernsehansprache. Zuvor hatte das Militär Morales zu einem solchen Schritt aufgefordert. Dieser sei notwendig, damit die Stabilität in dem Land wiederhergestellt werden könne, erklärte Armeechef Kaliman. Stunden zuvor hatte Morales Neuwahlen angekündigt. Er folgte damit einer Empfehlung der Organisation Amerikanischer Staaten, die die Auszählung der Abstimmung im vergangenen Monat beanstandet hatte. Danach lagen Morales und sein Herausforderer Mesa zunächst gleichauf. Nach einem Tag Unterbrechung wurde dann als Ergebnis ein Vorsprung von zehn Prozentpunkten für Morales bekanntgegeben. In der Folge kam es zu gewaltsamen Protesten in Bolivien.