Boliviens Präsident Morales hat Verhandlungen mit der Opposition nach seiner umstrittenen Wiederwahl eine Absage erteilt.

Es werde keine politischen Verhandlungen geben, sagte Morales in einer Rede in der Stadt Cochabamba. Man respektiere die Verfassung und die Partei, die die Wahl gewonnen habe. Der Oppositionskandidat Mesa hatte die offiziellen Ergebnisse zur Wiederwahl des seit 2006 amtierenden Morales als Betrug bezeichnet.



Am Freitag hatte das Oberste Wahlgericht des südamerikanischen Landes den Sieg von Morales bei der Präsidentenwahl bestätigt. Der Amtsinhaber kam demnach auf 47,1 Prozent der Stimmen, Mesa auf 36,5 Prozent.