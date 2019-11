In Bolivien wird die Präsidentenwahl wiederholt. Das hat Staatschef Morales in La Paz angekündigt. Er werde zudem die Mitglieder der Wahlkommission austauschen. Der Präsident folgt damit einer Empfehlung der Organisation Amerikanischer Staaten, die die Auszählung beanstandet hatte.

Nach der Wahl im vergangenen Monat lagen Morales und sein Herausforderer Mesa zunächst gleichauf. Nach einem Tag Unterbrechung wurde dann als Ergebnis ein Vorsprung von zehn Prozentpunkten für Morales bekanntgegeben. Dies ist der erforderliche Mindestabstand zwischen Kandidaten, um die Wahl in der ersten Runde zu gewinnen. In der Folge kam es zu gewaltsamen Protesten in Bolivien. Den Demonstrationen hatten sich zuletzt Teile der Polizei angeschlossen.



Morales regiert das Land seit 13 Jahren. Der Sozialist konnte für eine vierte Amtszeit kandidieren, weil das regierungstreue Verfassungsgericht dies als Menschenrecht einstufte. In einem Referendum hatte sich die Bevölkerung Boliviens zuvor knapp gegen eine vierte Amtszeit Morales' ausgesprochen.