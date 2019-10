In Bolivien formieren sich Unterstützer und Gegner von Präsident Morales zu weiteren Kundgebungen.

Einer der einflussreichsten Bauernverbände des Landes rief für heute zu Straßenblockaden auf, um Morales und dessen Wahlergebnis zu unterstützen. Der Herausforderer bei der Präsidentenwahl, Mesa, forderte seine Anhänger auf, in den Streik zu treten. Mesa wirft Morales Wahlbetrug vor. Nach der Abstimmung vor rund einer Woche hatte das Oberste Wahlgericht Boliviens einen Sieg von Morales bestätigt. Die Opposition in dem südamerikanischen Land und auch die Organisation Amerikanischer Staaten zweifeln am Auszählungsverfahren. Sie verlangen eine Stichwahl zwischen Morales und Mesa.