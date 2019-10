Der Ausgang der Präsidentenwahl in Bolivien soll von der Organisation Amerikanischer Staaten, OAS, geprüft werden.

Die Überprüfung solle bereits morgen beginnen, teilte der bolivianische Außenminister Pary in La Paz mit. Vereinbart seien Kontrollen der Protokolle aus den Wahllokalen und des Wahlverfahrens. Nach der Abstimmung am 20. Oktober

hatte das Oberste Wahlgericht Boliviens einen Sieg von Amtsinhaber Morales bestätigt. Die Opposition in dem südamerikanischen Land und auch die Organisation Amerikanischer Staaten zweifeln das Auszählungsverfahren an. Sie verlangen eine Stichwahl zwischen dem Sozialisten Morales und seinem konservativen Herausforderer Mesa. In den vergangenen Tagen hatte es Zusammenstöße zwischen Anhängern und Gegnern Morales' gegeben.