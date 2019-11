In Bolivien hat das Parlament ein Gesetz für Neuwahlen verabschiedet.

Nach dem Senat gab auch das Abgeordnetenhaus in der Hauptstadt La Paz seine Zustimmung. In dem Gesetz werden die Ergebnisse der Präsidentenwahl vom Oktober für ungültig erklärt. Außerdem dürfen der zurückgetretene Staatschef Morales und alle Politiker, die in den vergangenen zwei Legislaturperioden durchgehend ein Amt innehatten, nicht erneut für die gleiche Position kandidieren.

Übergangspräsidentin Áñez kündigte an, das Gesetz heute zu unterschreiben.



Morales war unter anderem auf Druck des Militärs nach seiner umstrittenen Wiederwahl im Oktober zurückgetreten und hatte sich ins Exil nach Mexiko abgesetzt. Politische Gegner hatten ihm Wahlbetrug vorgeworfen. Es kam zu landesweiten gewaltsamen Protesten.