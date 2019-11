In der bolivianischen Hauptstadt La Paz hat die Polizei Tränengas gegen die Teilnehmer einer Kundgebung gegen die Übergangsregierung eingesetzt.

Zuvor hatten Anhänger des gestürzten Präsidenten Morales einen Trauerzug für die Opfer der jüngsten Zusammenstöße organisiert. Dabei waren am Dienstag acht Menschen getötet worden, darunter Angehörige einer indigenen Volksgruppe. Die Demonstranten warfen der Polizei vor, willkürlich auf die Menge geschossen zu haben. Übergangspräsidentin Añez wies das zurück.



Ihre Regierung reichte inzwischen eine formale Beschwerde gegen die Führung in Mexiko ein. Dort hält sich Morales aktuell auf. In einem Kommuniqué des bolivianischen Außenministeriums heißt es, man sei höchst unzufrieden damit, dass Mexiko es Morales gestatte, verschwörerische Erklärungen gegen die neue Regierung Boliviens abzugeben.