Boliviens Präsident Morales darf bei den nächsten Wahlen noch einmal antreten.

Das Wahlgericht genehmigte eine erneute Kandidatur des amtierenden Staatschefs. Er könnte so für eine vierte Amtszeit wiedergewählt werden. Nach der bolivianischen Verfassung sind eigentlich maximal zwei Amtsperioden möglich. Eine dritte Kandidatur hatte das Verfassungsgericht dennoch erlaubt. Um weiterhin legal im Amt bleiben zu können, hatte Morales vor knapp drei Jahren versucht, die Verfassung per Referendum zu ändern. Die Bolivianer stimmten jedoch dagegen.



Der Präsident ist seit 2006 im Amt und damit schon jetzt der am längsten amtierende Staatschef Boliviens.