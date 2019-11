Boliviens Regierung hat ein umstrittenes deutsch-bolivianisches Gemeinschaftsprojekt zum Abbau von Lithium gestoppt.

Wie die Nachrichtenagentur ABI berichtet, traf Präsident Morales die Entscheidung per Dekret. Gegen das Joint Venture, an dem ein bolivianisches Staatsunternehmen und die baden-württembergische Firma ACI Systems beteiligt sind, hatte es seit Wochen Proteste gegeben. Die Bevölkerung fühlte sich von den Planungen zum Lithium-Abbau übergangen. Sie betreffen den Salzsee von Uyuní in der Region Potosí. Dort werden die größten Lithium-Vorkommen der Welt vermutet. Der Rohstoff wird unter anderem zur Produktion von Batterien für Elektroautos benötigt.