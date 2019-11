In Bolivien steigt nach wochenlangen Demonstrationen der Druck auf Präsident Morales. Regierungsgegner besetzten die Zentralen zweier staatlicher Sender und unterbrachen den Betrieb.

Präsident Morales schrieb auf Twitter, organisierte Gruppen hätten die Mitarbeiter der Sender bedroht und sie gezwungen, ihre Arbeitsplätze zu verlassen.



Berichten zufolge haben sich Polizisten in großen Städten den Protesten angeschlossen. Die Polizeiwache am Präsidentenpalast in La Paz verließ demnach ihren Posten. Der Oberbefehlshaber der Streitkräfte erklärte, Soldaten würden nicht gegen das Volk vorgehen.



Morales hatte die Wahl am 20. Oktober gewonnen. Nach der Abstimmung wurde der Vorwurf des Wahlbetrugs laut, seither kommt es zu Demonstrationen, Streiks und Straßenblockaden.