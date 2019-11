In Bolivien ist es bei Auseinandersetzungen zwischen Anhängern der Regierung und Oppositionellen erneut zu Gewalt gekommen.

Ein Student kam ums Leben, 95 Menschen wurden verletzt. Damit stieg die Zahl der Toten bei den Krawallen auf drei. Die seit gut zwei Wochen anhaltenden Proteste richten sich gegen die umstrittene Wiederwahl von Präsident Morales. In der Ortschaft Vinto steckten Regierungsgegner das Rathaus in Brand, übergossen die Bürgermeisterin mit roter Farbe und trieben sie durch die Straßen.



Morales war bei der Präsidentenwahl vom 20. Oktober mit knapper Mehrheit im Amt bestätigt worden. Die Opposition spricht von Wahlbetrug und erkennt das Ergebnis nicht an.