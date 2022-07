Die Fußball-Nationalmannschaft Boliviens (imago images/Agencia EFE)

Anschließend könnte es ein Vorstellungsgespräch geben, hieß es.

Bolivien nahm zuletzt 1994 an einer Weltmeisterschaft teil. In der südamerikanischen WM-Qualifikation für Katar wurde die Nationalmannschaft mit lediglich vier Siegen in 18 Spielen Vorletzter. Unter dem bisherigen Trainer Cesar Farias hatte das Team zudem bei der Copa America im Jahr 2021 Niederlagen in allen vier Gruppenspielen kassiert.

Diese Nachricht wurde am 24.07.2022 im Programm Deutschlandfunk Nova gesendet.