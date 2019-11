Boliviens Übergangspräsidentin Añez hat die Partei ihres Vorgängers Morales zu Gesprächen eingeladen.

Sie sollten dazu beitragen, dem Land Frieden zu bringen. Zugleich schloss sie eine erneute Präsidentschaftskandidatur von Morales aus. Die Verfassung sehe vor, dass ein Staatschef nur zwei Amtszeiten in Folge absolvieren dürfe. Morales' gescheiterter Versuch, sich ein viertes Mandat zu sichern, sei die Ursache der politischen Unruhen im Land, sagte Añez. Die neue bolivianische Übergangsregierung hat zudem den venezolanischen Oppositionsführer Guaido als legitimen Präsidenten Venezuelas anerkannt. Das gilt als Kurswechsel in Bolivien.



Morales war nach wochenlangen Protesten am Sonntag zurückgetreten und hatte sich nach Mexiko ins Exil begeben. Er kündigte an, die Vereinten Nationen und auch Papst Franziskus zu bitten, im politischen Konflikt in seiner Heimat zu vermitteln. Anhänger von Morales setzten derweil ihre Proteste fort. Tausende forderten in La Paz seine Rückkehr.